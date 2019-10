ANABIB présente deux produits innovants au SIPSA 2019 et signe plusieurs conventions

L'Entreprise Nationale de Tubes et Transformation de Produits Plats (EPE- ANABIB) du Groupe IMETAL, vient de participer activement au Salon International de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Agroéquipement (SIPSA- Filaha 2019) qui s’est tenu du 7 au 10 de ce mois à la Safex aux Pins Maritimes, à Alger.

C’est ce que fait savoir un communiqué de presse parvenu ce samedi à notre rédaction soulignant que l'entreprise «fidèle à son soutien à la dynamique de modernisation du secteur de l’agriculture », elle vient ainsi de présenter deux nouveaux produits offrant des solutions innovantes. Il s’agit d’un pivot d'irrigation permettant le fonctionnant à l’énergie solaire et une télégestion via une commande à distance; ainsi qu’un module de serre multi-chapelle MSC-ANABIB, en tant que prototype d’un produit «made in Algeria».

Ces deux produits modernes qui ont largement attiré l’attention des professionnels du secteur durant le salon, ont été développés par l’unité IRRAGRIS de l’entreprise sise à Bord-Bou-Arreridj, spécialisée dans les produits innovants particulièrement dans les filières d'irrigation et de plasticulture.

A ce sujet, ANABIB fait savoir qu’elle a entamé « des échanges avancés avec le constructeur BAUER (Autriche) pour un accompagnement technologique de l'usine IRRAGRIS dans la fabrication de ce pivot d'irrigation qui va sans doute booster la production agricole ».

Le communiqué ajoute que l’entreprise a également « entamé des discussions pour un partenariat avec la société espagnole MSC Greenhouses, leader mondial dans la fabrication les abri-serres, en vue de concrétiser la fabrication et le montage en Algérie de la serre multi-chapelles.

En effet, le passage à une agriculture moderne qui implique davantage de mécanisation et nécessitant des fonds d'investissement plus importants, implique nécessairement une double assistance financière et technologique.

C’est dans cette optique qu’ANABIB a décidé de solliciter la Banque Agricole du Développement Rural (BADR) pour l’accompagner en amont et soutenir l'agriculteur en aval pour l'acquisition de matériels d'irrigation et de serres multi-chapelles.

Aussi, et en marge du SlPSA2019, l’entreprise a signé deux conventions avec ses différents partenaires pour plusieurs projets. Une première convention triangulaire BADR- ANABIB - BNEDER permettra le financement d’une étude technico-économique sur la production de la serre multi-chapelles au niveau de l’Unité ANABIB/lRRAGRlS, sise à Bordj- Bou-Arreridj. Une seconde convention de collaboration R&D ANABIB - Unité de Développement des Equipements Solaires -UDES/CDER, pour le développement d'équipements en énergie renouvelable du pivot d'irrigation a également été signée.

Il y a lieu de souligner qu’ANABIB, à travers son unité IRRAGRIS, a profité du SIPSA 2019 pour présenter toute une palette de semi-produits liés à l’irrigation fabriqués localement et qui étaient totalement importés.

Cette opération encourageante en terme d’intégration locale qui a été réalisée grâce aux compétences et le savoir-faire de l’unité IRRAGRIS, a permis un gain de quelque 200.000 euros d’économie durant l’exercice 2019, fait également savoir la même source.

Le communiqué poursuit qu’au-delà « du volume qui peut paraitre modeste, il importe surtout de souligner que cet effort technologique s’inscrit parfaitement dans la démarche de l’Etat visant à réduire la facture des importations (…) Un devoir » pour l’entreprise qui travaille dans cette perspective pour « faire du Made in Algeria une marque connue et reconnue »