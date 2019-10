8e journée : le WAT tombe à Larbaâ, l’OM rate le coche

L’Olympique de Médéa a raté l’opportunité de prendre les commandes du championnat national de Ligue 2 après le nul concédé à domicile face au RC Relizane (2-2), alors que le WA Tlemcen s’est incliné hors de ses bases, ce samedi en matchs comptant pour la 8e journée.

Il y a des matchs nuls qui ont un goût de défaite. Tenu en échec par le RC Relizane, l’Olympique de Médéa a laissé filer l’occasion de s’installer sur le fauteuil de leader surtout que le WA Tlemcen a été battu en déplacement.

En effet, l’OM aurait pu profiter de cette aubaine mais il n’en est rien. Dans l’affiche de cette 8e manche, un match au sommet aux allures de course poursuite, les Olympiens ont mené au score à deux reprises mais à chaque fois les visiteurs ont réussi à remonter le score. Ainsi, Seguer (34') et Bouazza (82' SP) ont répliqué à Kemoukh (31' et 43'), auteur d’un doublé.

En dépit de ce semi-échec, l’OM est co-leader avec 16 points alors que le RCR recule à la 4e place (14 pts).

Au même moment, le RC Arbaâ est parvenu à stopper l’hémorragie en disposant du leader (2-1). Pourtant, les Tlemcéniens étaient les premiers à prendre l’avantage par Bouguèche (54') avant de voir le promu revenir dans la partie grâce à Bouziane (62') et Amiri (76').

Après quatre défaites de suite, le RCA renoue avec la victoire et remonte de la 11e à la 9e place (12 pts).

L’ASK sur le podium, le MCEE confirme

A l’Est du pays, l’AS Khroub a fait l’une des bonnes affaires de cette journée en disposant de l’OM Arzew (1-0). A la faveur de cette petite victoire, l’ASK s’installe sur la 3e marche du podium avec 15 points.

De son côté, le MC El Eulma a réalisé le hold-up parfait face au DRB Tadjenanet dans le derby des Hauts Plateaux (0-1). En dépit du changement introduit à la tête du staff technique, avec la venue du Tunisien Lotfi Djerara, le Difaâ chute à domicile et enchaine avec une seconde défaire consécutive. Quant au MCEE, Babia confirme son dernier succès, enregistré face à l’ASK, et continue de progresser au classement (10e – 11 pts).

L’USM Annaba respire, l’USMH ne gagne toujours pas

Dans le bas du classement, le match des mal-classés joué entre l’USM Annaba et l’Amel Boussaâda a tourné à l’avantage des Annabis. Dans une partie indécise, les Tuniques Rouges ont réussi à débloquer la situation dans le money-time (86’) grâce à Dif.

Ce succès permet à l’USMA de quitter la zone rouge et de remonter à la 13e place avec 7 points, alors que son adversaire du jour recule d’un rang (14e – 6 pts).

Pour sa part, l’USM El Harrach n’arrive toujours pas à remporter son premier succès de la saison. En dépit de son retour dans son stade fétiche d’Al Mohammadia, l’USMH a été contrainte au partage des points par l’ASM Oran (0-0).

Bonne dernière au classement (16e – 2 pts), l’USMH peine à amorcer sa saison, tandis les gars de Mdina Jdida sont logés à la 8e place avec 12 unités.

Enfin, le derby de la Soummam, MO Béjaia – JSM Béjaia, a été reportée à une date ultérieure. Selon la Ligue de football professionnel, cette décision a été prise pour des « raisons de sécurité liées à l’ordre public ».