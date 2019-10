Mondiaux 2019 des vétérans : l'Algérie 18e avec 1 médaille en or, 2 argent et 2 bronze

La sélection algérienne de judo a terminé à la 18e place au classement général des Mondiaux 2019 des vétérans, disputés du 10 au 13 octobre à Marrakech (Maroc), avec une or, deux argent et deux bronze.

La compétition a été remportée par la France (22 or, 24 argent et 47 bronze), devant la Russie (10 or, 2 argent et 14 bronze) au moment où le Brésil a complété le podium, avec 6 or, 7 argent et 14 bronze.

C'est la judoka Houria Hammour qui a offert à l'Algérie sa seule médaille d'or dans ces Mondiaux 2019 des vétérans, après sa brillante victoire chez les moins de cinquante-sept kilos de la catégorie F5.

Les médailles d'argent, quant à elles, ont été l'œuvre d'Abdelkrim Rouibet et Lamri Rabah, respectivement chez les moins de 66 kilos (M3) et les moins de 100 kilos (M1), alors que les deux bronze ont été glanées par Hafid Bouhella et Noureddine Yagoubi, tous les deux chez les moins de 81 kg de la catégorie M4.

La sélection algérienne a été la première nation africaine dans ce tournoi, devant l'Egypte (25e/1 or), le Maroc (28e/4argent et 1 bronze), et le Sénégal (46e/une 7e place).

Au total, 982 judokas représentant 51 pays ont pris part à cet évènement.

Avec 304 athlètes engagés, la France a été le pays le mieux représenté dans ces Mondiaux, loin devant le Brésil (59), l'Italie (54) et la Russie (53).

APS