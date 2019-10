Bensalah félicite le président tunisien élu, Kais Saied

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a eu lundi, un entretien téléphonique avec le Président tunisien élu, Kais Saied, au cours duquel il l'a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle et l'a assuré de sa "ferme" volonté d'oeuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Tunisie.

"Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a eu lundi 14 octobre 2019, un entretien téléphonique avec M.

Kais Saied, le président élu de la République tunisienne soeur, au cours duquel il l'a félicité de sa victoire méritée à l'élection présidentielle, estimant que ce large plébiscite par le peuple tunisien frère témoigne de sa grande maturité et de sa conscience de l'importance de cette échéance nationale historique", a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l'Etat a assuré le président Kais Saied de sa "ferme" volonté d'oeuvrer au renforcement des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre l'Algérie et la Tunisie, au mieux de leurs intérêts mutuels, ajoute le communiqué Après avoir exprimé à M.

Kais Saied ses remerciements et sa reconnaissance pour le témoignage d'amabilité et de fraternité à l'égard de l'Algérie et de son Peuple, M.

Bensalah a déclaré partager les mêmes sentiments pour la Tunisie et son peuple voisin et frère, partant des profonds liens de fraternité historiques liant les deux pays et peuples et de leur militantisme commun".