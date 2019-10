Le Forum sur la coopération de télévision sino-arabe se tiendra à Hangzhou

Le 4e Forum de coopération en matière de radiodiffusion et de télévision entre la Chine et les Etats arabes se tiendra de mercredi à vendredi à Hangzhou, dans la province du Zhejiang (Est de la Chine), a annoncé l'Administration nationale de la Radio et de la Télévision.

Au cours du forum, des responsables des administrations concernées des deux parties, des représentants des médias et des organismes de production cinématographique et télévisuelle discuteront de sujets tels que les politiques en matière de radiodiffusion et de télévision, le renforcement des capacités et le développement de l'industrie.

Environ 300 personnes de Chine, des 18 Etats arabes et de la Ligue des Etats arabes, ainsi que l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), participeront à cet événement.

APS