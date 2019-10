Adrar : une vingtaine de participants de 14 wilayas à la Khaima de la poésie populaire

Une vingtaine de participants issus de 14 wilayas prennent part à la 9ème khaima nationale de Poésie populaire, ouverte jeudi à soir à Adrar.

Poètes, conteurs et conférenciers, rassemblés à cette khaima à une date coincidant avec la célébration de la journée nationale de l’émigration (17 octobre 1961), valorisent la richesse et l’authenticité de ce patrimoine culturel immatériel et retracent son évolution, selon les organisateurs.

Des plus prolifiques de la région du Maghreb, que ce soit en termes de diversité des thèmes et des genres de poésie populaire, les poètes algériens de différentes régions (Oranie, Centre, Constantinois, Hauts-Plateaux, Atlas Saharien, Oued-Righ, Oued-Saoura et Grand Sud) se sont fait une grande notoriété, à l’instar de Sidi Lakhdar Benkhelouf, Abdallah Benkeriou, Ahmed Lakehal, Ould Sid El-Hadj Keblaoui, Bentriba El-Midouni , Kaddour Ben Lakhdar, El-Chellali et autres, a expliqué le coordinateur de cette manifestation, Abdelkader Abid.

La maison de la Culture d’Adrar et la direction locale du secteur entendent, à travers cette rencontre culturelle, constituer un fond sonore de déclamations d’une sélection de textes algériens de qualité dans ce genre poétique, les faire découvrir au grand public, et d’honorer certains poètes en plus de répertorier leurs œuvres.

Le programme de cette manifestation culturelle de trois jours, prévue à la Maison de la Culture et au niveau des résidences universitaires, comprend, en plus de récitals poétiques, un concours de lecture et d’apprentissage de textes de poésie populaire algérienne, encadré par les enseignants Sadek Kaddour (Chlef), Amar Ziaâr (Saida) et LamineSouiguet (Ouargla).

Des représentations musicales locales puisant leur répertoire de textes de Poésie populaire "Melhoun", ainsi que des circuits touristiques pour les participants, sont également programmés dans le cadre de ce festival.