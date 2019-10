Grand Prix Chantal Biya - 2e étape: victoire du Slovaque Canecký, Lagab toujours en jaune

La deuxième étape du Grand Prix Chantal Biya disputée ce jeudi entre Yaoundé – Ebolowa (150,6 km) est revenue au Slovaque, Marek Canecký. De son côté, l’Algérien Azzedine Lagab a terminé à la 3e place et conserve ainsi son maillot jaune.

Victorieux au sprint, Canecký a parcouru les 150,6 km en 3:34:45, alors que la seconde place est revenue au Rwandais Didier Munyaneza.

Concernant les autres représentants nationaux, Yacine Hamza a fini à la 8e place (3:34:50), Nassim Saïdi est fini 18e (3:35:03), Abderrahmane Mansouri à terminé à la 34e et dernière place avec plus de 16 minutes de retard, alors que Oussama Chebaloui n’a pas terminé la course.

Grâce à sa troisième place, Lagab continue de dominer le classement individuel (6:03:17) et préserve son maillot de leader. Il devance, de huit secondes, le Slovaque Marek Canecký et le Rwandais Didier Munyaneza.

L’Algérien, pensionnaire de la formation émiratie VIB Sports, Lagab en l'occurence, garde également son maillot vert de meilleur sprinteur (28 pts).

Pour ce qui est du classement par équipe, l’Algérie recule à la 2e place (18:10:31) et cède la première place à la formation hollandaise Global Cycling Team (18:10:30) tandis que la 3e place est toujours occupée par l’équipe formation française Auvergne-Rhone Alpes (18:10:35).