Hassan Tidjani : l'Algérie, pleinement "engagée" à assurer une protection sociale au plus grand nombre de citoyens

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam a affirmé, vendredi, que l'Etat algérien était pleinement "engagé" à assurer une protection sociale au plus grand nombre de citoyens et œuvrait à l'élargir aux franges vulnérables et aux travailleurs activant dans le secteur informel.

Dans son allocution d'ouverture lors des travaux du Forum mondial de la sécurité sociale tenu actuellement à Bruxelles, M. Haddam a précisé que ce système "repose sur le principe d'égalité et de justice sociale, consacré par la Constitution, et ce à travers la mise au point d'un système de protection sociale basé sur la contribution solidaire des affiliés, outre la participation de l'Etat dans la prise en charge des cotisations des catégories spécifiques et vulnérables grâce au principe de redistribution des richesses nationales".

Le système algérien de sécurité sociale, souligne-t-il, "se heurte, à l'instar de tous les pays du monde, à de grands défis en rapport avec la viabilité de ce système et l'élargissement de ses performances pour englober un plus grand nombre de citoyens, au vu des mutations sociodémographiques et économiques qui se produisent de par le monde".

L'Algérie "a lancé des ateliers de réflexion en vue d'introduire les réformes nécessaires, dans l'objectif d'adapter le système de la sécurité sociale à ces mutations, d'assurer sa viabilité et de l'étendre à d'autres franges fragiles de la société", a-t-il poursuivi, passant en revue, à ce titre, les efforts consentis par le Gouvernement, visant essentiellement à encourager le transfert des travailleurs du secteur informel vers l'économie formelle et organisée.

Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a eu des entretiens avec le Secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS), Marcello Abi-Ramia Caetano, avec lequel il a évoqué le rôle que peuvent jouer les caisses de la sécurité sociales, en collaboration avec l'association, dans la promotion et le renforcement de la sécurité sociale en Algérie et dans la région, et particulièrement à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les organes de la sécurité sociale, membres de l'association.

A cette occasion, M. Haddam a affirmé que son département ministériel "fait en sorte que les cadres du secteur soient présents dans les ateliers et les activités organisés par l'AISS en vue d'échanger les expériences et de connaitre celles d'autres pays en la matière", relevant "l'importance de bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement de cette organisation internationale dans le cadre des programmes de coopération, afin de parvenir à l'excellence dans le management des systèmes de sécurité sociale".

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, note-t-on, participe, avec une délégation des cadres du secteur, au Forum mondial de la sécurité sociale dont les travaux ont été ouverts le 14 octobre en cours.