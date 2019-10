Espace : première sortie spatiale de deux femmes

Les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties vendredi ensemble de la Station spatiale internationale (ISS) pour effectuer une réparation, marquant la première fois en six décennies d'histoire spatiale que deux femmes mènent une sortie dans l'espace.

Une sortie 100% féminine avait été programmée en mars dernier, mais la Nasa avait dû l'annuler quatre jours avant, faute d'avoir deux combinaisons de la bonne taille prêtes à l'emploi.

La sortie de vendredi, commencée à 11H38 GMT, doit durer cinq heures et demie, et vise à changer une unité de recharge des batteries datant de 2000 et mystérieusement tombée en panne le week-end dernier.

Christina Koch, plus expérimentée, est sortie la première, en flottant lentement dans son encombrante combinaison blanche, toujours arrimée par un câble à la station, qui file à 8 kilomètres par seconde autour de la Terre, 415 km au-dessus des océans.

"J'avance...", a ensuite dit Jessica Meir, arrivée en septembre dans l'ISS, avant de sortir à son tour du sas.

A l'intérieur sont restés un Américain, deux Russes et un Italien.

Christina Koch s'est arrimée au bras articulé de la station, piloté par l'Italien Luca Parmitano, pour aller chercher l'unité de rechange stockée ailleurs sur la station.

Jessica Meir, biologiste marine de 42 ans, progressait en s'accrochant d'anneau en anneau.

C'est la quatrième sortie spatiale de Christina Koch, mais le spectacle restait apparemment tout aussi extraordinaire pour l'ingénieure de 40 ans.

Depuis le début de l'ISS en 1998, 220 sorties avaient été faites, mais seules 13 Américaines et une Russe avaient jusqu'à présent "marché" dans le vide. Jessica Meir est devenue la quinzième.