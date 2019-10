Education nationale : début des inscriptions aux examens de fin d'année à partir du 22 octobre courant

Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de l'année scolaire 2019-2020 débuteront le 22 octobre courant sur la plateforme numérique, mise à la disposition des établissements d'enseignement, a indiqué, samedi, le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Les inscriptions des candidats scolarisés aux épreuves de 5e année, de BEM et de Baccalauréat s'étaleront du 22 octobre au 10 novembre, a précisé la même source.

A noter que cette opération s'effectue désormais au niveau des établissements d'éducation via la plateforme numérique du secteur, selon le communiqué, indiquant qu'il incombe aux "chefs d'établissements d'effectuer les inscriptions de leurs élèves".

Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens de BEM et de Baccalauréat session 2020, elles s'étaleront, précise la même source, du 22 octobre au 21 novembre sur les deux sites de l'Office national des examens et concours (ONEC): http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz.

Le recours à la plateforme numérique de l'Education nationale, a rappelé le ministère, s'inscrit dans le cadre de "l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur", visant "d'un côté, à mettre à jour les données, et de l'autre côté, à atténuer les peines des élèves et de leurs parents, en leur épargnant le lourd fardeau des inscriptions et des erreurs pouvant en découler".

A ce propos, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a rappelé que l'élargissement des services numériques sur le système informatique du secteur "touchera progressivement toutes les autres grandes opérations, en vue de rationaliser les dépenses et épargner temps et efforts".