Grand prix Chantal Biya – 3e étape : Azzedine Lagab reste en tête

Le coureur algérien, Azzedine Lagab, a réussi à conserver sa première place au classement du Grand Prix cycliste international Chantal Biya après avoir terminé à la 9e place de la 3e étape courue ce samedi entre Zoétélé et Nkpwang-Meyomessala (116,4 km).

La victoire du jour est revenue au Slovaque, Marek Canecký. Vainqueur la veille, le sociétaire de la formation slovaque, Dukla Banska Bystrica, a récidivé en s’impose au sprint devant une arrivée groupée (2:49:47). Canecký a devancé sur le podium les Français Anthony Delon et Alexandre Join.

Pour sa part, Lagab a franchi la ligne d’arrivée à la 9e position avec le même temps du trio de tête.

Au classement individuel c’est le statu quo, ou presque. Lagab conserve son maillot jaune de leader (8:53:04) et ses 8 secondes d’avance sur le Slovaque Marek Canecký (8:53:12), alors que la troisième place est désormais occupée par le Français Alexandre Join (8:53:12).

En revanche, il a du changement dans le classement par équipe. L’Algérie quitte le podium est recule à la 6e place alors que l’équipe hollandaise Global Cycling Team (26:39:51) continue de dominer la compétition devant la formation française Auvergne-Rhone Alpes (26:39:56) et la team slovaque Dukla Banska Bystrica (26:40:17).

La tombée de rideau du Grand Prix Chantal Biya aura lieu ce dimanche à l’issue de la 4e et dernière étape programmée sur une distance de 166,4 km entre Sangmélima et Yaoundé. L’équipe algérienne devra son montrer solide afin de permettre à Lagab de remporter cette 19e édition et par le même occasion engranger le maximum de points afin de permettre à l’Algérie de décrocher un deuxième sésame pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Japon).