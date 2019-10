Syrie : les soldats US quittent la plus grande base militaire au Nord

Les forces Américaines se sont retirées, dimanche, de leur plus grande base dans le nord de la Syrie.

Plus de 70 véhicules blindés transportant du matériel militaire et escortés par des hélicoptères ont évacué la base de Sarrine pour se diriger vers la province d’Hassaké, plus à l'est, a indiqué l'Officie syrien pour les droits de l'Homme(OSDH).

« Il s'agit de la plus grande base militaire Américaine dans le nord et du quatrième départ des forces US d'une base en Syrie », a précisé aux médias le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Le 14 octobre, cinq jours après le début de l'offensive Turque contre la milice Kurde des YPG au nord de la Syrie, les Etats-Unis avaient annoncé que les quelque 1000 militaires Américains déployés dans cette région avaient reçu l'ordre de quitter le pays.

Ces derniers jours, les Américains se sont retirés de trois autres bases, dont celle qu’ils occupaient dans la ville clé de Minbej et une autre située près de la frontière séparant la Syrie de la Turquie.