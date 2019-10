ANABIB : partenariat espagnol pour la réalisation de serres multichapelles

En vue de l’augmentation des rendements agricoles, notamment dans le sud du pays, on a de plus en plus recours aux serres multi-chapelles, dites serres géantes. Seulement voilà, leur installation nécessite un savoir-faire étranger parce qu’il n’existe pas d’entreprises locales qui puisse assurer ce service.

En vue d’appuyer ces activités dans le secteur agricole, l’entreprise nationale des tubes et transformation de produits plats, ANABIB, du groupe IMETAL, s’est lancée dans un partenariat avec une entreprise espagnole pour le montage de ces serres.

Le directeur général de ANABIB, Arezki Taghit, explique à Narimène Mendil de la radio chaine 3, qu’il s’agit de serres pouvant couvrir un hectare, ce qui est l’équivalent de cinq serres tunnel et pouvant multiplier le rendement par 5 à 6 fois, en fonction des cultures.

Quant au prix, le coût d’une serre multi-chapelle d’un hectare importée peut aller jusqu'à 100 millions de dinars en importation, selon le directeur de ANABIB.

« Avec ce partenariat, on intégrera graduellement et les services et la fabrication pour arriver à un coup de 20% moins cher », explique-t-il.

Plus de détail dans le compte rendu de Narimène Mendil.