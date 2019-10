Jeux mondiaux militaires : l’Algérie humilie les USA (8-0) et passe en quarts de finale

La sélection nationale militaire de football s’est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux mondiaux militaires en infligeant une véritable raclé aux Etats Unis (8-0), ce dimanche à Wuhan (Chine), à l’occasion de la 3e et dernière journée (groupe A) du premier tour.

Après une première victoire arrachée face à l’Irlande (4-0) et un match nul enregistré face au Qatar (1-1), les protégés de Mohamed Boutadjine se sont baladés face aux USA (8-0), s’assurant par la même occasion de terminer premier de la poule A avec 7 points.

Les huit réalisations algériennes sont l’ouvre de Billal Benhamouda (9', 79'), Abdelouahab Chouitter (14'), Abderrahim Hamdani (16'), Lakhdar Drifel (42') et Billal Messaoudi qui signe un triplé (47', 64', 88').

Dans l’autre partie de la poule A, le Qatar et l’Irlande se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. En dépit de ce second match nul, le Qatar termine à la deuxième place (5 pts) et accompagnera les Verts dans le prochain tour.