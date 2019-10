Grand Prix Chantal Biya : Azzedine Lagab remporte le tour, Yacine Hamza s’offre la 4e et dernière étape

Azzedine Lagab est le grand vainqueur du Grand Prix cycliste international Chantal Biya (Cameroun). L’Algérien est parvenu à terminer en tête du classement général à l’issue de la 4e et dernière étape, disputée ce dimanche et remportée par l’autre cycliste algérien, Yacine Hamza.

Leader de cette 19e édition, depuis la première étape, Lagab n’a pas lâché son maillot jaune tout au long des trois autres courses. En dépit d’une farouche concurrence des autres participants, notamment celle du Slovaque, Marek Canecký, vainqueur de la deuxième et de la troisième étape. Le capitaine de la team Algérie a su se placer dans tous les bons coups afin de rester en tête du classement général.

Pour la dernière étape du tour, la plus longue de toutes (166,4 km), courue entre Sangmélima et Yaoundé, les Algériens ont véritablement assuré. Malgré leur infériorité numérique dans le peloton, suite à l’abandon de Oussama Chablaoui lors de la 2e étape, le quatuor algérien a appliqué à la lettre les consignes de l’entraineur national, Chérif Merabet, en se mettant au devant dès les premiers kilomètres afin de contrôler la course afin d’enrailler toutes les attaques des autres prétendants au maillot jaune.

Après plus de quatre heures de course, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, et les autres convives de cet épilogue ont assisté à un très beau finish, au sprint, remporté par l'Algérien Yacine Hamza (4:15:38). Outre la satisfaction de gagner cette 4e et dernière étape, Hamza permet également à son camarade de conserver le maillot jaune de leader tant convoité.

Sociétaire de la formation émiratie, VIB Sports, Lagab termine ainsi en tête du classement général individuel (13:08:42) et devance le Slovaque Marek Canecký (13:08:50), alors que la troisième place est revenue au Hollandais Hofman Arjan (13:08:50).

Une belle victoire collective

Interrogé à sa décente du podium par la chaîne de télévision camerounaise « CRTV », Lagab n’a pas caché sa joie et a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. « On est très content notamment après avoir gagné la première et la quatrième étape. Le fait d’avoir perdu un camarade lors de la 2e étape nous a grandement handicapé mais nous avons su résister jusqu’au bout », a déclaré Lagab. « Je tiens aussi à rendre un grand hommage à cette jeune équipe qui a su défendre le maillot jaune et qui s’est sacrifiée car tout le monde pouvait gagner une étape. Je suis également très content pour mon coéquipier Hamza Yacine pour sa victoire aujourd’hui », a-t-il ajouté.

C’est désormais mission accomplie pour les Algériens, venus au Cameroun afin récolter le maximum de points dans l’optique d’assurer un second ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après celui déjà acquis à Lagab. Pour ce faire, l’Algérie qui occupe le 29e rang (1955.33 pts) au classement de l’Union Cycliste International (UCI) « Road Olympic Qualification » doit impérativement terminer dans le Top 30.