Le Chef de l'Etat procède à un mouvement dans le corps des présidents et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a procédé à un mouvement dans le corps des présidents et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs, a indiqué, dimanche, un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral:

"Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi organique n 04-11 du 21 Rajab 1425, correspondant au 6 septembre 2004 portant Statut de la Magistrature, le Chef de l'Etat a procédé à un mouvement dans le corps des présidents et commissaires d'Etat près les tribunaux administratifs, portant les nominations de Mesdames et Messieurs:

1- Au titre des présidents des tribunaux administratifs:

-Ghayoum Tahar, conseiller au tribunal administratif de Tamanrasset, en qualité de président du tribunal administratif d'Adrar,

- Kemmouche Khemissi, président de chambre au tribunal administratif de Skikda, en qualité de président du tribunal administratif de Batna,

- Boukeither Hamidou, conseiller au tribunal administratif de Bouira, en qualité de président du tribunal administratif de Béjaia,

- Meslioui Hadjira, présidente de chambre au tribunal administratif d'Annaba, en qualité de présidente du tribunal administratif de Blida.

- Chahati Abdelhamid, président de chambre à la Cour de Ghardaïa, en qualité de président du tribunal administratif de Tébessa,

Laouche Fatma-Zahra, présidente du tribunal administratif de Boumerdes, en qualité de présidente du tribunal administratif de Tizi Ouzou,

- Tobal Mohamed, président de chambre à la Cour de Tissemsilt, en qualité de président du tribunal administratif de Djelfa,

- Bouaroudj Abdelhakim, président de chambre au tribunal administratif de Constantine, en qualité de président du tribunal administratif de Skikda,

- Bougriaa Daoud, président de chambre au tribunal administratif de Skikda, en qualité de président du tribunal administratif d'Annaba,

- Djoudi Souad, présidente de chambre et vice-présidente de la Cour d'El Taref, en qualité de présidente du tribunal administratif de Guelma,

- Tamim Abdelhamid, président de chambre au tribunal administratif d'Oum El Bouaghi, en qualité de président du tribunal administratif de Constantine,

- Kherrar Zoubida, présidente de chambre au tribunal administratif de Tipaza, en qualité de président du tribunal administratif de Médéa,

- Saad Chemloul Mohamed, président du tribunal administratif de Médéa, en qualité de président du tribunal administratif de Mostaganem,

-Mordjane Madjid, président de chambre au tribunal administratif de Bordj Bou Arréridj, en qualité de président du tribunal administratif de M'sila.

- Mahsar Abdennacer, président du tribunal administratif de Ghardaia, en qualité de président du tribunal administratif de Ouargla.

- Medresse Benziane, président du tribunal administratif de Rélizane, en qualité de président du tribunal administratif d'El Bayedh,

- Aouak Saliha, présidente du tribunal administratif de Tizi-Ouzou, en qualité de présidente du tribunal administratif de Boumerdes.

- Hamdane Aissa, président du tribunal administratif de Béjaia, en qualité de président du tribunal administratif d'El Tarf,

- Attir Nezzar, conseiller au tribunal administratif de Biskra, en qualité de président du tribunal administratif de Tindouf,

- Henaoui Mohamed Rachid, président de chambre au tribunal administratif de Ain Defla, en qualité de président du tribunal administratif d'El Oued,

- Bouguera Said, président de chambre à la Cour de Tébessa, en qualité de président du tribunal administratif de Souk Ahras,

- Laib Farida, présidente du tribunal administratif de Guelma, en qualité de présidente du tribunal administratif de Mila,

- Nekadi Baki, vice-président du tribunal administratif de Naâma, en qualité de président du tribunal administratif de Naâma,

-Ghani Bouabdellah, président du tribunal administratif d'Adrar, en qualité de président du tribunal administratif de Ghardaia,

- Messameh Assia, conseillère au tribunal administratif d'Ain Témouchent, en qualité de présidente du tribunal administratif de Relizane. (SUIVRA)

2- Au titre des commissaires d'Etat près des tribunaux administratifs:

- Merzouk Sadek, conseiller au tribunal administratif de Ghardaia, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif d'Adrar,

- Tandjaoui Ahmed, conseiller au tribunal administratif d'Ain Defla, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Chlef,

- Baghou Abdelfateh, président de chambre à la Cour de Constantine, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Batna,

- Anteri Mahieddine, premier procureur général adjoint près de la Cour de Jijel, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Bejaia,

-Saoud Salah, président de chambre au tribunal administratif de Béjaia, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Biskra,

- Khelkhal Mohamed, conseiller au tribunal administratif de Mascara, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Béchar,

- Farek Mohamed, commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Boumerdes, en qualité de commissaire d'Etat près du tribunal administratif de Blida,

- Bachiri Mohamed Chérif, procureur général adjoint près la Cour de Guelma, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tébessa,

-Benaouda Nasreddine, procureur général adjoint près la Cour de Rélizane, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tlemcen,

-Younsi Amor, commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Blida, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tiaret,

-Habib Ahcene, président de chambre près le tribunal de Boumerdes, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tizi Ouzou,

- Hadki Zakaria, commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tizi-Ouzou, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif d'Alger,

-Bouchachi Rabah, procureur général adjoint près la Cour de Tizi-Ouzou, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Jijel,

- Zahra Mustapha, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Bejaia, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Setif,

-Helifa Abdelhamid, premier procureur général adjoint près la Cour de Constantine, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Skikda,

-Aliouche Farouk, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tlemcen, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Sidi Belabès,

- Ouled Meriem Amel Eddine, procureur général adjoint près la Cour d'El Taraf, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Guelma,

- Guettal Ahlem Aziza, conseillère près le tribunal administratif de Bord Bou Arreridj, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Constantine,

- Maaloum Chabane, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Biskra, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de M'sila,

- Aissaoui Nacereddine, procureur général adjoint près la Cour de Sidi Belabbès, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Mascara

- Amamra Ahmed, procureur général adjoint près la Cour de Relizane, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif d'Oran,

- Lakhdari Abdelkader, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Mascara, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif d'El Bayadh

- Kaidi Said, conseiller près le tribunal administratif de Chlef, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Boumerdes,

- Kouaidia Abdallah, Président de chambre au tribunal administratif de Guelma, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif d'El Taraf,

-Boukaci Ibrahim, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif

d'Adrar, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tindouf,

- Hamza Rabah, Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Chlef, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Tissemsilt,

- Bahloul Lotfi, conseiller au tribunal administratif de Guelma, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Souk Ahras,

- Khemmar El Fadhel, président de chambre au tribunal administratif de Constantine, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Mila,

- Kahouadji Kamila, conseillère au tribunal administratif de Sidi Belabbès, en qualité de Commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Ain Timouchent"