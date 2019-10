GICA désormais premier producteur de ciment pétrolier en Afrique

Le groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) est désormais le premier producteur de ciment pétrolier en Afrique, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué.

Ce type de ciment était jusque-là importé pour près de 30 millions de dollars par an, pour satisfaire une demande nationale estimée à 200.000 tonnes/an, a précisé la même source.

C'est la Société des Ciments de Ain El kebira (SCAEK), filiale du groupe GICA, certifiée aux standards de l'API (Américain pétroleum Institue), qui est en mesure de produire ce type de ciment, destiné au secteur des hydrocarbures, selon le communiqué.

L'API est un bureau d'études américain et organisme certificateur de tous les produits et solutions destinés à l'industrie pétrolière mondiale, a expliqué le groupe.

En effet, la Société des Ciments de Ain El kebira a décroché deux certifications dans le cadre de ce processus. La première certification est le «Q1» et elle concerne l'organisation et le management, selon les normes américaines.

Quant à la seconde certification, ayant le code «10 A», elle est relative à la qualité de produit.

«Avec un tel label, la SCAEK est la première société en Algérie et en Afrique à produire le ciment pétrolier, avec un excellent rapport qualité-prix», a noté le groupe GICA.

Implantée dans la wilaya de Sétif, cette filiale du groupe GICA, qui assure une production moyenne de trois (3) millions de tonnes de ciments par an, «sera aussi en mesure d'exporter son nouveau produit aux marchés extérieurs».

«Au-delà de la réduction de la facture d'importations, la production et la commercialisation de ce nouveau type de ciment permettra également au groupe GICA d'élargir et de diversifier sa gamme de produits et de satisfaire le marché local», a affirmé le groupe industriel des ciments d'Algérie.

Pour rappel, le groupe GICA qui détient 14 cimenteries, dont 13 en service, a réalisé une production de 13,6 millions de tonnes de ciments en 2018.

APS