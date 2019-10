Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah arrive à Sotchi pour participer au 1er Sommet Russie-Afrique

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, est arrivé cet après-midi à Sotchi (Russie) à la tête d'une importante délégation pour participer aux travaux du 1er Sommet Russie-Afrique et son Forum d'affaires, prévus les 23 et 24 octobre courant.

A son arrivée, M. Bensallah a été accueilli par le Gouverneur de Kraï dans la région de Krasnoïarsk, ainsi que le maire de la ville de Sotchi.

Outre le chef de l'Etat, la délégation algérienne est composée du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Mohamed Loukal et du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.

Une cinquantaine de chefs d'Etat et de Gouvernements devront prendre part aux travaux de ce sommet, consacré notamment à l'évaluation globale des relations russo-africaines, ainsi que l'examen des perspectives de partenariat et l'identification de leurs voies et moyens.

Il s'agit aussi de l'activation des mécanismes de coopération dans les divers domaines entre les pays africains et leur partenaire russe, avec lequel l'Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques.

Deux importants événements seront au menu des travaux de ce 1er sommet, à savoir le Forum économique, prévu le 23 octobre, ainsi que le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernements qui se tiendra le 24 octobre et qui sera sanctionné par l'adoption d'une Déclaration finale.

Après Sotchi, M. Bensalah, accompagné du chef de la diplomatie Algérienne, se rendra à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, pour prendre part au 18ème Sommet des Pays non alignés, lors duquel seront notamment examinées les questions relatives à la sécurité et à la paix dans le monde, a la cause Palestinienne, à la lutte anti-terroriste ainsi que les problèmes liés au désarmement, à l’immigration, à la coopération Sud-Sud, aux incidences du changement climatique et au Développement durable.

