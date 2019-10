Hassi Messaoud Expo à sa 8e édition : l'ombre de la loi sur les hydrocarbures

La 8ème édition du Salon Hassi Messaoud Expo, Salon international des fournisseurs des produits et services pétroliers et gaziers, se tient en ce moment du 22 au 24 octobre courant dans la ville de Hassi Messaoud dans la wilaya de Ouargla.

Organisée par Petrolium Industry Communication, il offre aux professionnels la prospection d’opportunités d’affaires via les rencontres directe entre professionnels nationaux et étrangers.

Quelque 200 entreprises y participent dont une vingtaine étrangères exposant leur savoir-faire et services dans une multitude de métiers tels que le forage, « le work-over et services procurement & maintenance d’installations industrielles, instrumentation et contrôle industriel, lubrifiants industriels, valves et diverses activités associant dans ses étapes les différents intervenants directs et indirects », selon un communiqué de l’organisateur repris par des médias.

Une édition du salon qui se tient, cette année, dans un contexte particulier marqué par les débats et polémiques sur le projet de loi sur les hydrocarbures.

Plus de détails dans le compte rendu de Amina Hadjiet, envoyée spéciale de la Radio chaine 3.