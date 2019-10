Bensalah appelle les professionnels de l'information à assumer le rôle qui leur incombe

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé, mardi, les professionnels du secteur de l'information à "assumer le rôle qui leur incombe en cette étape charnière, dont aucun n'ignore les enjeux".

"J'appelle les professionnels du secteur et les élites nationales à assumer le rôle qui leur incombe en cette étape charnière, dont aucun n'ignore les enjeux", a-t-il déclaré dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse.

Saluant "l'effort consenti par le secteur de l'information, public et privé, pour consacrer le professionnalisme et faire prévaloir le sens de responsabilité sur toute tendance d'exacerbation et de division", il a estimé que "c'est là, la manifestation d'une maturité journalistique et d'une authentique appartenance patriotique de nos filles et fils, à travers les divers créneaux de l'information.

C'est aussi, le témoignage de leur fervente jalousie de la patrie, intrinsèquement hostile à toute atteinte à la souveraineté nationale et à l'unité du peuple".

Après avoir relevé l'apport indéniable des journalistes des différentes médias nationaux, presse écrite, audiovisuelle ou électronique, M. Bensalah a évoqué "l'accompagnement des efforts des pouvoirs publics, qui n'ont eu de cesse de mobiliser tous les moyens disponibles, en cette conjoncture difficile, pour répondre aux préoccupations de la société et traduire sur le terrain la politique de l'Etat à travers des dispositions et des mesures à caractère social visant l'amélioration des conditions de vie, la prise en charge de la jeunesse et la mobilisation davantage de moyens au profit des régions du Sud et des Hauts plateaux" ainsi que "la promotion et l'élargissement du dialogue politique à travers les cercles de débat, les programmes, les interviews et autres formes de travail journalistique en interaction avec la situation que connaît la scène nationale, en cette sensible conjoncture".

Il a relevé, dans le même ordre d'idée "l'assiduité professionnelle à mettre en exergue la forte volonté des institutions et instances du pays à réunir les conditions de la transition de l'Algérie vers une nouvelle ère pour le parachèvement du processus de concrétisation des aspirations et revendications du peuple dans un climat de confiance".

APS