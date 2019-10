Sommet Russie-Afrique : Poutine veut doubler les échanges russo-africains qui avoisinent actuellement 20 milliards d'euros/an

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré, mercredi à Sotchi (Russie), vouloir doubler en cinq ans les échanges commerciaux russo-africains, qui avoisinaient actuellement 20 milliards d’euros annuellement.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du 1er Sommet Russie-Afrique, en présence d’une cinquantaine de Chefs d’Etats et de Gouvernements de pays africains, dont le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le président russe a affirmé que "les échanges commerciaux et économiques entre la Russie et l’Afrique ont doublé ces dernières années pour atteindre les 20 milliards d’euros, mais ce montant reste très peu par rapport aux potentialités existantes".

Il a, dans ce contexte, appelé au renforcement de la coopération pour la diversification des relations commerciales et économiques entre la Russie et les pays africains.

M. Poutine qui copréside les travaux du Forum avec le président d’Egypte, Abdelfattah Al-Sissi, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine (UA), a, par ailleurs, salué l’accord de création de la Zone de libres échanges africaine (ZLECAF).

Il a estimé que la ZLECAF pourrait être un moyen pour dynamiser les échanges, notamment avec l’Union économique Eurasiatique, dont la Russie pourrait également y contribuer y bénéficier.

Dans ce sens, il a annoncé la signature d’un accord à l’issue du Sommet entre l’Union Africaine et l’Union économique Eurasiatique dans le domaine commercial.

Pour sa part, le président Al Sissi a appelé les institutions monétaires et financières mondiales à alléger et faciliter l’accès au financement des projets en faveur des pays africains, en précisant que la rencontre Russie-Afrique pourrait aboutir à des projets en communs "concrets", dont les populations africaines et russe seront bénéficiaires.

L'Algérie est représenté au premier sommet Russie-Afrique par le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah qui conduit une délégation de haut niveau composée du ministre des Affaires Etrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Mohamed Loukal et le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.

La Russie veut doubler ses échanges avec l'Afrique en cinq ans

La Russie veut "au minimum doubler" en cinq ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré Vladimir Poutine.

"Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture, ce qui est plus que ce que nous exportons d'armes qui représentent, elles, 15 milliards.

Et nous sommes capables d'au minimum doubler ces échanges dans les quatre à cinq prochaines années", a déclaré le président russe lors de la session plénière de ce Sommet organisé à Sotchi (sud) devant plusieurs dizaines de chefs d'Etat africains dont le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.

"En Afrique, il y a de très nombreux partenaires potentiels qui ont de très bonnes perspectives de développement avec un énorme potentiel de croissance", a ajouté le premier responsable russe.

Il a part ailleurs indiqué que la Russie avait ces dernières années annulé des dettes africaines à hauteur de 20 milliards de dollars.

"Nous voulons (aussi) renforcer la présence de l'Etat (russe) en Afrique ", a-t-il également affirmé.

