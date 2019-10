Bedoui salue la création d'un Conseil national de recherche scientifique et technologique

Le Gouvernement a tenu, mercredi, une réunion présidée par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, au cours de laquelle il a salué la création du Conseil national de recherche scientifique et technologique et sa consécration constitutionnelle, mettant l'accent sur l'impératif d’assurer une meilleure rentabilité des investissements majeurs consentis par l’Etat dans le domaine des communications, ont indiqué les services du Premier ministère dans un communiqué.

Le Gouvernement a entamé sa réunion par l'examen et le débat de deux avant-projets de loi, le premier fixant les missions, la composition et l’organisation du conseil national de la recherche scientifique et des technologies, et le second modifiant la loi N 15-21 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique.

Ces deux lois interviennent "en application des nouvelles dispositions de la Constitution visant à mettre en place une instance consultative indépendante chargée de l'accompagnement des pouvoirs publics dans la définition des politiques nationales en matière de recherche scientifique et de développement technologique, à travers l’encouragement de l’innovation technologique et scientifique et le perfectionnement des compétences nationales".

"L'instance doit également se baser sur l'évaluation de l'efficacité du système national de recherche tout en veillant à la valorisation des résultats de la recherche en les plaçant au service de l'économie nationale et du développement durable", a précisé la même source.

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil est composé de "l'élite de chercheurs, de personnalités scientifiques et de compétences techniques jouissant d'une expérience avérée dans le domaine de la recherche scientifique, mais également de l'élite nationale établie à l'étranger, tout en y associant des gestionnaires d'entreprises économiques et des cadres du secteur socioéconomique", a-t-on ajouté.

A l’issue de l’exposé, le Premier ministre s'est félicité de la création de cette haute instance consacrée dans la Constitution, préconisant l'élargissement de sa composante pour englober l'ensemble des acteurs dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

La composante du Conseil "permettra de consolider les échanges et d’assurer une coopération entre les mondes de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, d’une part, et entre les secteurs économique et social, d’autre part".

A ce propos, M. Bedoui a mis l'accent sur l'impératif "d'élargir davantage cette instance pour garantir une meilleure représentation du Conseil national socioéconomique, considéré comme une force de proposition et un instrument efficace pour la définition de la politique socioéconomique".

Par ailleurs, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique a présenté un exposé sur le raccordement des établissements éducatifs au réseau Internet.

Cette communication s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions données par le Premier ministre lors de la précédente réunion du gouvernement, visant à traiter immédiatement la question de l’indisponibilité du service internet au niveau de certains établissements éducatifs.

Outre un compte rendu sur la stricte application de l’instruction du Premier ministre à travers le rétablissement du service Internet au niveau de tous les établissements éducatifs concernés, la communication a également porté sur des données concernant le taux d’avancement du processus de raccordement de tous les établissements du secteur au réseau de fibre optique, qui a connu un progrès considérable atteignant les 100 % dans certaines wilayas telles que Tindouf, 97% à Illizi et 95% dans la wilaya de Constantine.

Il convient de noter certaines difficultés qui entravent le parachèvement du raccordement de certains établissements éducatifs sur le territoire national.

A l’issue de cette communication, le Premier ministre s’est tout d’abord félicité des efforts consentis en matière d’extension du réseau de fibre optique à travers tout le territoire national, plaçant ainsi notre pays à la première place en Afrique dans ce domaine, d’autant que la concrétisation de la stratégie nationale dans le domaine du numérique dépend entièrement de l'achèvement de ce programme qui profitera à l’économie nationale et en particulier à l’économie du savoir, ainsi qu’aux citoyens en matière d’accès à l’information et aux services électroniques.

En vue de mener ce programme stratégique important à son terme, le Premier ministre a donné une série d'instructions, notamment en chargeant la ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de prendre les mesures visant à lever les contraintes règlementaires, en vue d’assurer le service internet au niveau de l’ensemble des établissements éducatifs.

Le ministre de l’Intérieur a été également chargé de mettre en place des mécanismes au niveau des wilayas permettant de lever toutes contraintes dans la perspective d’accélérer l’achèvement du programme de raccordement au réseau de fibre optique, et ce, avec la participation des organismes concernés relevant du secteur de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Dans ce même contexte, le Premier ministre a souligné la nécessité d’assurer une meilleure exploitation et rentabilité des investissements majeurs consentis par l’Etat dans le domaine des communications, notamment le satellite « ALCOMSAT-1».

