Bensalah réitère à Bakou la conviction profonde de l'Algérie quant à l'importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits

Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a mis en avant, vendredi à Bakou (Azerbaïdjan), la conviction profonde de l'Algérie quant à l'importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits, réitérant son attachement aux principes fondamentaux des Nations unis et du droit international.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du 18eme Sommet des pays membres du Mouvement des Non-alignés (MNA), M.

Bensalah a déclaré que "l’accélération des évènements dans nombre de pays frères et amis et la propension à recourir à la logique de la force au lieu de la force de la logique, nous interpellent tous à rechercher les voies les plus efficientes pour le rétablissement de la stabilité", citant dans ce sens la situation en Libye, en Syrie et au Yémen.

Affirmant, à ce propos, que "l'Algérie demeure profondément convaincue de l’importance du dialogue et du règlement pacifique des conflits, et attachée aux principes fondamentaux des Nations unis et du droit international, notamment en ce qui concerne la préservation de la paix et de la sécurité internationales", il a ajouté que "partant, elle ne ménage aucun efforts dans ce cadre".

Le chef de l’Etat a rappelé, par ailleurs, "l'engagement de l'Algérie à œuvrer toujours avec ses partenaires à la mise en place de solides fondements pour la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel dans le cadre du respect de la souveraineté des pays et la non ingérence dans leurs affaires internes".

Abordant la question palestinienne, le Chef de l'Etat a souligné que "cette cause, qui est au cœur des préoccupations de notre Mouvement, a connu un tournant décisif pouvant torpiller les efforts de paix, consentis tout au long des dernières années", estimant que "la responsabilité historique, morale et légale nous dicte aujourd'hui de renouveler notre engagement permanent à l’égard de cette cause et de réaffirmer notre soutien indéfectible et constant au peuple palestinien dans sa quête pour la consécration de ses droits nationaux inaliénables, y compris son droit à l'autodétermination et à l’édification de son Etat, la Palestine indépendante".

"S’inscrivant dans la large vague de solidarité avec la cause palestinienne à travers le monde suite au transfert des ambassades de certains pays à El-Qods et à la lumière de la poursuite des actes hostiles et criminels de l’occupant contre le peuple palestinien et ses droits, l'Algérie réitère, depuis cette tribune, son soutien indéfectible au peuple palestinien et à sa juste cause", a clamé M. Bensalah.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a salué "la position ferme et de principe du MNA en faveur du droit du peuple sahraoui frère à l’autodétermination", précisant que l'Algérie "appelle au maintien de cette position en cette conjoncture, qui a vu le retour des deux parties en conflit à la table de négociations, avant un arrêt net avec la démission de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU au Sahara Occidental".

Dans ce contexte, l'Algérie réitère son appel au Secrétaire général de l'ONU pour "relancer rapidement la nouvelle dynamique qu'il avait insufflé" en vue du règlement de ce conflit.

Concernant Mouvement des Non-alignés, le Chef de l'Etat a affirmé qu’il "demeure un acteur international majeur", saluant "ses réalisations et son rôle de défenseur des espoirs et aspirations des peuples, en ne ménageant aucun effort pour contrer les menaces, unifier les visions et les efforts et cristalliser des solutions dans le contexte d'une réalité internationale tendant à un monde multipolaire".

"Le Mouvement doit saisir cette opportunité pour traduire la vision de ses pays membres en faveur d’une réforme du système de l'ONU et un élargissement du Conseil de sécurité, exigence incontournable du Continent africain qui milite pour la fin de l'injustice historique imposée à ses pays, ainsi que pour la dynamisation du rôle de l'Assemblée générale en lui permettant d'exercer pleinement ses prérogatives et d’atteindre ses objectifs suprêmes de constituer une tribune pour les peuples, de consacrer la paix et de relever les grands défis auxquels fait face la communauté internationale", a ajouté M.

Bensalah. A ce propos, le chef de l’Etat a ajouté que "l'Algérie ne peut que réitérer sa confiance que le MNA est capable de jouer un rôle efficace dans le contexte international actuel, tout en continuant à aspirer à un nouvel ordre mondial, basé sur le respect scrupuleux des engagements auxquels chacun est tenu en vertu de la Charte de l'ONU et du droit international, ainsi que sur l'encouragement de la coopération socio-économique".

Pour ce faire, il et impératif de veiller aux exigences du bon voisinage et de promouvoir les initiatives constructives pour réduire les disparités entre le Nord et le Sud dans la cadre d'un nouvel ordre économique, juste et équilibré", a conclu M.Bensalah.