Super Division – 2e journée : le TRAD, le RCB, le CRBD et le PSEE confirment

Le TRA Draria, le Rouiba CB, le CRB Dar El Beida (groupe A) et le PS El Eulma (groupe B) ont confirmé leurs bonnes entames de saison en arrachant un second succès ce samedi à l’occasion de la 2e journée du championnat national de basketball, Super Division.

Le TRAD a pris le meilleur sur l’OS Bordj Bou Arréridj (67-47), le RCB a étrillé l’US Sétif (82-50) alors que le CRBDB est allé gagner face au nouveau promu l’ES Cherchell (66-77). Pour sa part, le PSEE a créé la surprise en s’imposant sur le parquet de l’USM Blida (39-45).

De leur côté, l’ASS Oum Bouaghi, le CSC Gué de Constantine et l’O. Batna ont signé leur premier succès de la saison en disposant respectivement de l’USM Alger (71-68), de l’IR Bordj Bou Arréridj (66-48) et de l’AB Skikda (102-59).

A noter que la rencontre OMS Miliana - CSMBB Ouargla n’a pas eu lieu en raison du forfait de la formation du Sud. Pour ce qui est des matchs GS Pétroliers - NA Hussein Dey et NB Staouéli - WO Boufarik, ils ont été reportés en raison de la participation du GSP et du NBS aux compétitions régionales et continentales.

Résultats et classements :