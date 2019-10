Ligue 2 - 10e journée : l’O Médéa reprend les rênes du championnat

L’Olympique de Médéa est de nouveau seul leader du championnat national de Ligue 2. Tombeur de l’OM Arzew (1-0), l’OM a profité de la défaite du WA Tlemcen concédée à Relizane (2-0) pour reprendre les commandes de la L2, ce samedi à l’occasion de la 10e journée.

Après deux contre-performances enregistrées à domicile, face au WAT et au RCR, l’Olympique de Médéa a bien réagi lors de la réception du promu, l’OM Arzew (1-0). Certes, la formation du Titteri s’est imposée par le plus petit des scores, grâce à Kemoukh (58'), mais le gain du match est resté à Médéa.

Trois précieux points qui permettent aux protégés de Chérif Hadjar de trôner en solo (1e – 22 pts) sur la Ligue 2 car dans le même temps le WA Tlemcen, ex-coleader, a chuté face au RC Relizane (2-0). Un succès dans le derby de l’Ouest qui permet aux Relizanais de s’installer au pied du podium (4e – 17 pts). Pour sa part, le WAT recule à la seconde position et compte trois longueurs de retard sur l’OM (19 pts).

Le RC Arbaâ enchante

A l’instar de l’OM et du WAT, dont les résultats font beaucoup d’émules, le RC Arbaâ est entrain de forcer le respect des autres pensionnaires de la Ligue 2. Pour son retour dans l’antichambre de la Ligue 1, le RCA enchaine les bons résultats, même s’il a connu un passage à vide entre la 4e et la 7e journée.

Pour cette 10e sortie, les Vikings ont pris le meilleur sur le MCE Eulma (2-0) grâce à un but contre son camp de Bouledraâ (20') et à la réalisation en fin de partie de Larbi (82'). Ce succès, le 3e de suite et le 6e de la saison, hisse Ezzerga sur la 3e marche du podium (18 pts).

L’USMH déchante

Dans le bas du tableau, l’USM El Harrach est retombée dans ses travers. Les Jaune et Noir, lanterne rouge (16e – 6 pts), n’ont pas su confirmer leur premier succès de la saison, glané mardi dernier face à la JSMB, en concédant le nul à la maison face à la JSM Skikda (1-1).

De son côté, la JSM Béjaïa est revenue bredouille de son déplacement à Tadjenanet. Les Vert et Rouge de la Soummam (15e – 6 pts) se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0 face au DRBT.

Concernant les autres mal classés, l’Amel Bousaâda (14e – 10 pts) a ramené le nul du Khroub (0-0), face à l’ASK, alors que l’USM Annaba (13e – 11 pts) a dominé le MC Saïda (3-1), de même pour le MO Béjaïa (10e – 12 pts) face à l’ASM Oran (2-0).

Résultats des rencontres : Olympique Médéa - OM Arzew 1 - 0 RC Arbaâ - MC El Eulma 2 - 0 RC Relizane - WA Tlemcen 2 - 0 USM Annaba - MC Saïda 3 - 1 USM El Harrach - JSM Skikda 1 - 1 DRB Tadjenanet - JSM Béjaïa 2 - 0 AS Khroub - Amel Boussaâda 0 - 0 MO Béjaïa - ASM Oran 2 - 0