Présidentielle du 12 décembre : le délai de dépôt de candidature expire ce samedi à minuit, le bal des candidats se poursuit à Club des pins

Dernière ligne droite pour les postulants à la magistrature suprême, dont les élections sont programmées pour le 12 décembre prochain. Le délai de dépôt des candidatures au niveau de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) expire en effet ce samedi à minuit.

L’ANIE aura sept jours pour étudier les dossiers. Le premier postulant à déposer son dossier de candidature a été Azzedine Mihoubi, secrétaire général par intérim du RND (Rassemblement national démocratique), et ex-ministre de la Culture sous Abdelaziz Bouteflika.

Ce matin, c'est l’ex-premier ministre, Abdelmadjid Teboune, et Ali Zaghdoud, du parti le Rassemblement Algérien, qui ont aussi déposé leurs dossiers au niveau de l’ANIE sise au Club des pins à Alger qui, reçus par le président de l'ANIE, lui présenté leurs lettres d'intention.

Ali Zaghdoud a été le premier à le faire ce matin, présentant quelque 51 000 formulaires qui, selon la correspondance de la Radio chaine 3, se sont avérés lors de leur vérification, vides et non signés, et sa candidature serait rejetée.

Une vingtaine de candidats sont attendus au siège de l'ANIE dont des chefs de partis à l'instar de Ali Benflis du parti Talaii el houryate, Abdelaziz Belaid ou Belkacem Sahli, deux journalistes (Oussama Ouahid et Soleimane Bakhlili), mais aussi des candidats indépendants dont Ali Sekouri ou encore le président de l'Association NADA Mohamed Arar.

Plus de détails dans la correspondance de Chakib Benzaoui pour la Radio chaine 3.