Le défunt Ali Fodil inhumé à Bir Ghbalou à Bouira

Ali Fodil, PDG du Groupe Echorouk, décédé jeudi à l'âge de 63 ans, a été inhumé samedi après la prière du Dohr au cimetière de Bir Ghbalou (Bouira) en présence de journalistes, de ministres et de citoyens, a-t-on constaté.

L'enterrement du défunt Ali Fodil a eu lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, et d'une foule nombreuse composée de journalistes, de personnalités politiques, de citoyens et de proches du défunt.

Ali Fodil a été victime il y a quelques jours d'une attaque cardiaque avant que son état de santé ne se dégrade et décède jeudi matin en France.

Après un ultime hommage au salon d'honneur de l'Aéroport international Houari-Boumediene (Alger), la dépouille du défunt a été transportée à Bir Ghbalou, sa ville natale.

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a affirmé que le défunt comptait parmi «les éminents journalistes qui ont su occuper une place de choix dans le paysage audiovisuel grâce à leur travail et à leur sérieux».

APS