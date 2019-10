Voile - Championnats arabes : 11 médailles dont 3 en or pour l’Algérie

Les véliplanchistes algériens ont bouclé vendredi leur participation aux championnats arabes d’Alexandrie (Egypte) avec une moisson de onze médailles dont trois en or.

La saison est entrain de s’achever de fort belle manière pour le duo Amina Berrichi et Hamza Bouras. Après leurs sacres africains et leur qualification pour les Jeux Olympiques 2020, arrachés à Alger, Berrichi et Bouras ont confirmé leur suprématie dans la spécialité du RSX en dominant les championnats arabes.

Pour sa part, Ramy Boudrouma s’est distingué lui aussi en raflant l’or en RSX dans la catégorie des moins de 19 ans mais également la médaille de bronze chez les séniors.

Concernant les médailles d’argent, elles sont l’œuvre de Katia Belabes (RSX fille), Ramzy Boudjatit (RSX garçon), Mohamed Kebaili (Laser Radial garçon), Malia Karassane (Laser Radial fille) et Ines Challali (Optimist fille).

De leur côté, Ramy Boudrouma (RSX garçons), Maissa Abdelfateh (Laser Radial filles) et Meriem Slimani (Laser 4.7 fille) ont décroché le bronze.