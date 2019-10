Cinéma : « Papicha » et « Abou Lila » en lice à Carthage

Les films « Papicha », de la réalisatrice Algérienne, Mounia Meddour, et « Abou Leila », de Amine Sidi Boumedien, sont en compétition à la 30ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage, inaugurée samedi soir à Tunis.

« Papicha » et « Abou Leila » sont en lice pour « le Tanit d'or » avec neuf autres oeuvres représentant des pays Arabes et Africains parmi lesquels figurent la Tunisie, le Soudan, le Sénégal, la Syrie et l'Irak.

Primé récemment au Festival international d'El Gouna (Egypte), « Papicha » traite du quotidien de jeunes femmes en Algérie dans les années 1990 à

travers l'histoire d'une étudiante, qui tente de vendre ses créations de haute couture dans les boites de nuits pour se lancer dans le monde de la mode. .

« Abou Leïla » il revient quant à lui sur les évènements tragiques vécus par l'Algérie durant les années 1990, à travers l'histoire des jeunes Samir et Lotfi qui traquent dans le désert Algérien, Abou Leïla un dangereux terroriste.

La 30ème édition du cinéma de Carthage est dédiée à son ex-directeur, Nejib Ayed. Y seront visionnés 170 films de 40 pays, toutes catégories

confondues.

Cette manifestation dont la création remonde à 1966, constitue la plus ancienne revue cinématographique au sud de la Méditerranée.