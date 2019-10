Un Conseil interministériel consacré à la promotion de la recherche scientifique et du développement des entreprises

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé, samedi, une réunion du Conseil interministériel consacrée à la promotion de la recherche et du développement dans les ntreprises économiques publiques et à la valorisation des résultats de la recherche scientifique.

A cette réunion à laquelle ont pris part plusieurs membres du Gouvernement, il a été mis en avant le « grand potentiel humain et matériel » de l'Algérie en matière de recherche scientifique et de développement technologique », a indiqué un communiqué du Premier ministère.

L'Algérie compte, en effet, plus de 36.000 chercheurs en activité, 1.470 laboratoires et centres de recherche et les centres de recherche, un potentiel « sous exploité par le secteur économique, les entreprises publiques en particulier », souligne la même source.

Celle-ci note que 357 travaux de recherche peuvent être exploités immédiatement par nombre de secteurs économiques, insistant sur l'impératif d'accorder tout l'intérêt nécessaire à ces recherches pour qu'elles contribuent au renforcement des liens de coopération et d'échange entre la Recherche scientifique et les entreprises économiques publiques.

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement « est pleinement conscient que la Recherche scientifique représente un pilier essentiel pour le progrès du pays face aux défis qu'il connaît ».

Il a préconisé la nécessité pour les entreprises économiques notamment publiques, d'accorder un intérêt particulier à l'activité de recherche dans l'objectif de diversifier leurs produits et de faire face à la concurrence dont la recherche et le développement sont le principal moteur, pour peu que toutes les compétences de la recherche, « tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays soient intégrées dans le cadre de cette dynamique ».

A ce titre, le Conseil interministériel a adopté une feuille de route proposée par les experts de la Recherche scientifique et du développement technologique visant à développer les résultats de le Recherche scientifique dans tous les secteurs d'activité, à réactiver des mécanismes de partenariat entre le monde de la recherche et l'entreprise économique.

Le communiqué des services du Premier ministre indique que le chef du Gouvernement a donné des instructions pour que soient concrétisés immédiatement les décisions relatives à la mise en place d'un nouveau cadre juridique concernant l'activité du chercheur au sein de l'entreprise économique et à assurer à celui-ci les garanties et les avantages incitatifs en accord avec la place qui doit lui être réservée.

Les décisions ont également porté sur la possibilité de permettre au chercheur de concrétiser le résultat de ses travaux sur le terrain, à l'image de ce qui se fait à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'encouragement de l'entrepreneuriat et de l'innovation dans le domaine économique.

Par ailleurs, le Premier ministre a donné des instructions faisant obligation aux entreprises bénéficiaires de réaliser des investissements et d'initier des mesures incitatives pour promouvoir la recherche et le développement, lesquels doivent être mentionnés dans des cahiers de charges. Ces dernières sont également invitées à créer une plateforme informatisée destinées à développer la coopération intersectorielle en matière de recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement insiste, d'autre part, sur la mise en place d'un cadre de partenariat entre les entreprises économiques et le secteur de la recherche scientifique, notamment à travers la constitution d'équipes de recherche mixtes, qualifiant les centres de recherche nationaux à veiller à la conformité des produits et services résultant de la valorisation de la recherche et du développement aux standards en vigueur,

Pour garantir la mise en oeuvre de ses instructions dans les meilleurs délais, le Premier ministre a décidé de créer un groupe de travail multisectoriel à son niveau pour examiner et proposer des juridiques et pratiques visant à concrétiser les décisions arrêtées.