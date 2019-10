BTPH: l'indemnité canicule généralisée à toutes les wilayas l'été 2020

L'indemnisation du chômage lié à la canicule au profit des employés des secteurs de bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sera généralisée à l'ensemble des wilayas du territoire national, et ce en vertu d'une convention signée, dimanche à Alger, entre la Caisse Nationale des Congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CACOBATPH) et l'Office national de météorologie (ONM).

La CACOBATPH avait lancé en 2016 l'indemnisation du chômage lié à la canicule dans les wilayas du grand sud, puis dans les Hauts-plateaux en 2017, vu les conditions climatiques que connaissent ces régions.

Cette indemnisation sera généralisée à l'ensemble des wilayas du pays à partir de l'été prochain.

Présidant la cérémonie de signature, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam a indiqué que "cette mesure est à même de protéger les travailleurs des risques liés à la canicule lors de l'exercice de leurs fonctions au niveau des chantiers de bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique".

Cette indemnisation s'inscrit dans le cadre des œuvres de la protection sociale en faveur des travailleurs affiliés au système de sécurité sociale, a-t-il fait savoir, soulignant que "l'Algérie est le seul pays africain et arabe qui a adopté le système d'indemnisation du chômage lié aux intempéries".

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de la CACOBATPH, Abdelmadjid Chikakri a précisé que le nombre de bénéficiaires de cette indemnisation au niveau national devrait atteindre 50.000 employés dans le secteur de bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique".

Dans ce cadre, M. Chikakri a fait état de 58.000 entreprises affiliées à la CACOBATPH regroupant plus d'un million de travailleurs.

