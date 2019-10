Jumelage entre hôpitaux nord-sud : des orthopédistes de Benaknoun au chevet des malades d’Illizi

Une équipe de 14 médecins orthopédistes et rhumatologues de l’hôpital de Benaknoun – drivée par quatre professeurs - se trouve actuellement à Illizi dans le cadre du jumelage entre les hôpitaux du nord et du Sud.

La mission est de prendre en charge pas moins de 200 personnes et a procédé à la pose de prothèses de hanche et de genoux pour des malades relevant de l’établissement hospitalier et de santé publique (EHS) d’Illizi.

Ait Sora Idir, directeur des équipements médicaux à l’hôpital d’Illizi parle d’une mission orthopédique et rhumatologue qui ont effectué 114 consultation en orthopédie et 140 en Rhumatologie et posé des prothèses totales de hanche et sept de genoux et une pseudoarthrose de l’humérus, ainsi qu’une tumeur multiple mains et une raideur du coude