Accidents de la circulation: 7 décès et 13 blessés en 48 heures

Sept (07) personnes ont péri et 13 autres ont été blessées dans six (06) accidents de la circulation durant les dernières 48 heures, à travers le territoire national, indique dimanche, dans un communiqué, la Protection civile.

"Le bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la wilaya de Ouargla avec deux (2) personnes décédées, suite au renversement d’un véhicule léger survenu au lieu-dit "Carrefour" dans la commune de Hassi Ben Abdellah", précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co, émanant des appareils de chauffage et chauffes bain à l’intérieur des habitations dans les wilayas de Guelma, Saida, Djelfa, et Bordj Bou Arreridj.

A signaler, enfin, l’intervention des unités de la Protection Civile suite aux intempéries ayant affecté les wilayas de l’Est du pays et ont pu sauver deux (2) personnes à Skikda, à bord d’un camion et un véhicule cernés par les eaux pluviales au Centre-ville de la commune de Flilfila, conclut le communiqué.

APS