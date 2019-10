Ligue 1 - 9e journée : le CRB au forceps, le MCO sur le podium

Le CR Belouizdad a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 à la suite de sa victoire arrachée au forceps face à l’ES Sétif (1-0), ce mercredi, à l’occasion de la 9e journée. Dans les autres parties, l’USM Alger confirme son regain de forme, la JS Kabylie et le NA Hussein Dey gagnent de nouveau, le MC Oran est sur le podium alors que la rencontre US Biskra – MC Alger a été arrêtée.

Dans un stade du 20 Août 1955 plein à ras bord, le classique, CR Belouizdad – ES Sétif, a tenu toutes ses promesses en tenant tout le monde en haleine. En effet, l’affiche de cette 9e sortie s’est décomptée dans le temps additionnel après une série de rebondissements.

Venus en nombre pour assister à la 6e victoire de leur équipe, les inconditionnels du Chabab ont vu leurs nerfs mis à rudes épreuves, notamment, après deux, présumés, penalties non sifflés et une tête sur la transversale de Khedaïria en seconde période.

Il a fallu attendre les ultimes secondes pour voir le leader confirmer son statut à la faveur d’un but contre son camp de Bekakchi (90+6’).

Cette victoire permet au CRB de prendre, momentanément, la tête du classement (20 pts) car le match entre l’autre coleader, à savoir, le MC Alger et l’US Biskra n’est pas allé à son terme. Drivée pour la première fois par le Tunisien, Nabil Kouki, l'ESS est 14e avec 7 unités.

USB-MCA interrompu

Une fois de plus, la bêtise humaine a encore frappé sur nos stades. Le match US Biskra – MC Alger a été interrompu à la 64e minute à cause de la blessure de l’arbitre de la rencontre, Ahmed Bouzerar. Le referee a été touché à l’œil droit par un projectile alors que le score était de zéro partout.

À la suite de ce regrettable incident, l’USB a de très grandes chances de perdre le match, sur le score de 3 buts à 0, et de se voir infliger pas moins de 4 matchs de suspension. Tout dépendra de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) qui se basera sur le rapport du commissaire du match pour statuer sur cette affaire.

L’USMA confirme, la JSK gagne de nouveau et le NAHD respire

À Sétif, la confrontation entre le NC Magra et l’USM Alger a tourné à l’avantage du champion d’Algérie en titre (1-2). Cinq minutes, en seconde période, ont suffi aux Rouge et Noir pour valider ce nouveau succès, le 4e depuis le début de la saison. Zouari a débloqué la situation à la 65e minute avant de voir Mahyouz doubler la mise, sur penalty, à la 70e minute.

Pour sa part, le promu a mis du temps pour réagir mais son réveil a été tardif. Tentant de remonter deux buts, le NCM a réussi seulement à réduire le score dans le temps additionnel par l’entremise de Ziani (90+2’).

Au classement, l’USMA grimpe à la 8e place (10 pts), alors que le NCM pointe à la 13e position (8 pts).

De son côté, la JS Kabylie s’est rabibochée avec ses supporters en s’imposant face à l’AS Aïn M’lila (1-0), dans un match joué à huis clos au stade d’El Mohammadia (Alger). Les Canaris, qui restent sur deux échecs de suite, ont gagné petitement grâce à la réalisation de Banouh scorée à la 9e minute.

Cette courte victoire permet aux Jaune et Vert de remonter à la 5e place (13 pts), tandis que l’ASAM est deux rangs derrière (7e – 11 pts).

Toujours à Alger, le NA Hussein Dey (9e – 10 pts) s’est refait une petite santé en renouant avec le succès après trois sorties ratées. Hôtes de la JS Saoura, les Sang et Or ont dominé la première mi-temps sans toutefois concrétiser la moindre occasion. Mais ce n’était que partie remise car les Banlieusards ont été récompensés dès leur retour des vestiaires avec le but de Belaïd marqué à la 48e minute.

L’ASO cale de nouveau

De retour parmi l’élite, l’ASO Chlef a beaucoup de mal à enchainer les bonnes performances. Victorieux à S2tif, lors de leurs dernières sorties, les Chélifiens ont de nouveau calé à domicile, tenus en échec par le CS Constantine (1-1).

Premiers à prendre l’avantage, les visiteurs ont débloqué la situation à la 81e minute par Abid, avant de voir les protégés de Samir Zaoui revenir à la marque juste avant le coup de sifflé finale grâce à Benkebla (90’).

À l’issue de ce résultat, l’ASO est 12e (8 pts), tandis que le CSC occupe la 6e place (12 pts).

Le CABBA continue de sombrer

Rien ne va plus au CA Bordj Bou Arreridj. Les Bordjiens, qui n’ont plus gouté à la saveur de la victoire depuis la 3e journée, viennent d’enchainer avec une 3e défaite de suite. Les Criquets se sont fait piéger, à la maison, par le MC Oran (1-2) dans un match où le succès semblait presque assuré.

Effectivement, les Jaune et Noir faisaient la course en tête depuis la 42e minute grâce au but sur penalty de Derouache. Les Oranais ont attendu le money-time pour réagir une première fois par Mellal (82’) avant de voir Nadji (90+2’) offrir le gain de la rencontre aux Hamraoua.

À la faveur de ce hold-up parfait, le MCO s’installe sur la 3e marche du podium (13 pts) pendant que le CABBA rétrograde à la 10e position (9 pts).

PAC-USMBA reporté

Concernant le match, Paradou AC - USM Bel Abbès, cette partie a été reportée afin de permettre au PAC de préparer dans les meilleures conditions la phase retour des 16es de finale « bis » de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévue le 3 novembre prochain à Alger.

Les Académiciens ont franchi un grand pas vers la qualification à la phase de poules après avoir réussi à tenir en échec Kampala City (0-0) lors de la manche aller.