Le Groupe public Tonic effectue sa première exportation vers la Tunisie

L'entreprise publique Tonic Industrie a effectué une opération d'exportation de 6.000 ballots d'alvéoles, soit 60 millions de plateaux d'oeufs à partir du site de l'entreprise (wilaya de Tipaza) vers la Tunisie par voie routière, a indiqué mercredi l'entreprise dans un communiqué.

Cette première opération, effectuée depuis samedi dernier, a nécessité quatre (4) camions semi-remorques, a fait savoir la même source.

Elle s'inscrit dans le cadre du programme des exportations arrêté par l'entreprise en 2019.

De plus, "l'entreprise ambitionne de placer sa large gamme de produits sur le marché international", notamment avec le papier tissu et le papier sanitaire et domestique en bobine fabriqué à partir des fibres recyclés, les sacs petite et moyenne contenance (PMC) conçus pour la viennoiserie ainsi que les gobelets à usage alimentaire de différents calibres.

Par ailleurs, Tonic Industrie rappelle disposer dans son patrimoine d'une flotte importante de moyens de transport et de logistique ce qui lui a permis d'engager une opération de location au profit des entreprises exportatrices.

Dans ce cadre, un premier convoi composé de dix camions de 20 tonnes chacun est programmé pour début novembre prochain de Bejaia vers la Tunisie, indique cette entreprise publique.

