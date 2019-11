Le 24e SILA ouvre ses portes au public

Le 24e Salon international du livre d'Alger (SILA 2019) a ouvert ses portes, jeudi au public, au Palais des expositions des pins maritimes (Alger) où les visiteurs ont afflué en grand nombre.

A l'ouverture du salon, la plupart des visiteurs, majoritairement des jeunes, ont afflué vers le pavillon central, l'espace le plus attractif du Palais des expositions qui accueille notamment les exposants spécialisés dans la littérature, l'histoire, les ouvrages académiques, les manuels scolaires et parascolaires ainsi que les dictionnaires.

Le stand du Sénégal, invité d'honneur de cette édition, a attiré les visiteurs portés sur la culture et la littérature de ce pays africain.

Il propose quelque 400 titres en langue française sur la littérature, l'histoire, la pensée et autres domaines outre quelques ouvrages en langue arabe.

Les visiteurs étaient plutôt intéressés par les ouvrages de philosophie et de la pensée d'éminents intellectuels de ce pays, à l'instar de Lépold Sédar Senghor, Souleymane Bachir Diagne et Cheikh Anta Diop que propose ce stand où ils ont apprécié les présentations musicales qui ont mis en exergue le folklore sénégalais, particulièrement l'instrument de musique traditionnelle "La Kora".

Le public était également présent en force dans le pavillon "C" qui regroupe des dizaines de maisons d'édition arabes spécialisés dans la religion, la pensée, la littérature et autres ainsi que dans le pavillon "A" (stand pour enfants) qui propose une panoplie d'ouvrages pour enfants.

Tout au long de ce salon qui durera 11 jours, plusieurs auteurs algériens et étrangers animeront des rencontres et des conférences et feront la dédicace de leurs nouveaux ouvrages.

Le salon est ouvert, tous les jours, de 10 h à 19 h jusqu'au 9 novembre prochain.

Quelque 1030 exposants représentant une quarantaine de pays prennent part à cette édition.

