65e anniversaire du déclenchement de la Révolution : levée des couleurs nationales à Maqam Echahid

Une cérémonie de levée des couleurs nationales a été organisée, jeudi à minuit, à Maqam Echahid (Alger), à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Ont pris part à la cérémonie, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, des membres du gouvernement, des personnalités nationales, des moudjahidine et des représentants de différentes institutions nationales et du mouvement associatif.

Le ministère des Moudjahidine a organisé une cérémonie au musée national du Moudjahid lors de laquelle il a été procédé à la distinction d'un nombre de moudjahidine et à la projection d'un documentaire intitulé "le prix de la liberté" retraçant les différentes étapes et stations historiques de la révolution du 1er novembre.

Prononçant une allocution à cette occasion, M. Zitouni a affirmé que la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre est une halte pour se remémorer les sacrifices et les épopées du peuple algérien", soulignant que "toutes les stations de la révolution ont permis de poser les jalons de la voie de la liberté.

Mettant en avant l'héroïsme et l'ingéniosité des artisans de la révolution ayant permis de triompher, il a affirmé que la révolution du 1er novembre était devenue "un programme pour les principes et les valeurs" de l'Algérie indépendante.

Il a mis l'accent, en outre, sur l'impératif de s'inspirer des principes de la révolution du 1er novembre afin de "barrer la route à ceux qui veulent attenter à la stabilité et la sérénité du pays dans ces circonstances particulières et un environnement régional et international connaissant des défis sécuritaires très complexes".

M. Zitouni a appelé, dans son allocution, les jeunes à la nécessité "de porter le message de novembre 1954 et de renforcer les valeurs de solidarité et l'unité nationale".

Le ministre a salué, en outre, le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), et digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et l'ensemble des corps de sécurité qui veillent à la préservation de la sécurité du pays et des citoyens et à la protection des frontières.