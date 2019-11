Jeux Africains 2019 – Lancer du marteau : Zouina Bouzebra récupère la médaille de bronze

L’Algérienne Zouina Bouzebra a récupéré la médaille de bronze du lancer du marteau (63.34 m) des 13es Jeux Africains de Rabat (Maroc), disputés en aout dernier, à la suite de la disqualification de la Nigériane, Oyesade Olatoye, indique ce vendredi la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).

Selon le panel de l’IAAF (Association internationale des fédérations d’athlétisme), chargé des transferts de nationalité, ce dernier a déterminé que l'athlète n'était pas éligible pour représenter le Nigéria au moment de la compétition.

Pour rappel, la première place au concours du lancer du marteau est revenue à Burkinabaise Laetitia Bambara (65.28m), suivie de la Nigériane Temi Ogunrinde (64.68m).

Né le 25 janvier 1997 dans l'État de l'Ohio (Etats-Unis), a déjà représenté les USA aux Mondiaux aux juniors de 2016. Outre sa breloque en bronze, Olatoye a perdu également sa médaille d’or glanée au lancer du poids (16.61 m)

Le changement de nationalité sportive d’Olatoye a été acté le 17 septembre dernier chose qui lui a permis de représenter le Nigéria, son pays d’origine, aux Mondiaux 2019 de Doha (Qatar).

Après les neuf (9) médailles récupérées en haltérophilie, et la 10e breloque en athlétisme l’Algérie porte son total à 133 médailles (36 or, 36 argent et 61 bronze) au rendez-vous de Rabat et monte sur la 3e place du podium, occupée précédemment par l’Afrique du Sud (87 médailles : 36 or, 26 argent et 25 bronze).