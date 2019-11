Mobilisation citoyenne pacifique – act 37 : un vendredi historique célébré par le hirak à travers l'Algérie

La marche citoyenne du 37ème vendredi de la mobilisation pacifique fut grandiose d’autant plus qu’elle a coincidé avec la mémorable date du 1er Novembre. Le hirak reste rythmé par les slogans scandés à la messe populaire hebdomadaire à travers les villes du pays où des centaines de milliers ont répondu présents sur les principaux axes des chefs lieux des wilayas.

La commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution restera dans les annales. Cette célébration a marqué la marche du vendredi, le 37ème du nom, sans pour autant reléguer les maitres mots de la mobilisation tels le départ du système comme préalables à des élections transparentes. Munis de pancartes et drapés de l’emblème national, les marcheurs ont mêlé les chants patriotiques aux slogans du hirak appelant à la libération des détenus, à une Algérie libre et démocratique et à une justice indépendante.

D’El Tarf à Oran et d’Alger à Tamanrasset, les marcheurs tiennent toujours à leurs aspirations ponctuant leurs slogans, en ce vendredi historique, par « Vive l’Algérie… Gloire à nos martyrs !! ».