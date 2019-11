Le programme national de reboisement "valorise les forêts du pays et renforce ses richesses"

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a affirmé vendredi à Guelma que le programme national visant la plantation de 43 millions d’arbustes "est en mesure de valoriser les forêts du pays et de renforcer ses richesses".

"Le programme de reboisement réhabilitera nos forêts, contribuera à la préservation de l’environnement, à atténuer le changement (et/ou variation) climatique et renforcera les richesses forestières, source économique pour plusieurs régions", a précisé le ministre qui procédait au lancement de la campagne de reboisement de la réserve naturelle protégée des monts Beni Salah, dans la commune de Bouchegouf.

Dans la même réserve où 2000 arbustes ont été plantés sur cinq hectares, décimés l'été dernier par le feu, M.

Dahmoune, qui était accompagné du ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, s’est engagé à mobiliser 150 millions de dinars pour la réalisation des clôtures et l’ouverture de pistes forestières dans cette réserve qui s’étend sur des milliers d’hectares allant jusqu’aux frontières administratives avec El Tarf, et où le cerf de Barbarie élit domicile.

Devant les bénévoles de cette campagne de reboisement, scolarisés, membres d'associations sportives et culturelles, ainsi que les éléments des corps constitués, le ministre a rappelé que les forêts et montagnes d'Algérie sont témoins des "hauts faits d’armes des moudjahidine et chouhada et rappellent les sacrifices et l’héroïsme du peuple pour recouvrir sa liberté" .

De son côté, le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a annoncé la mobilisation de 7 milliards de dinars pour la réalisation de divers projets relevant de son département dans la région.

La délégation ministérielle, accompagnée des autorités locales civiles et militaires, des moudjahidine et des citoyens, avait entamé le deuxième jour de sa visite à Guelma, coïncidant avec le 65è anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, en levant les couleurs nationales au cimetière des martyrs, où résonnait l'hymne national, des gerbes de fleurs ont été déposées et la Fatiha du Livre saint a été lue à la mémoire des valeureux combattants tombés en martyrs au champ d'honneur pour la libération du pays.

Au premier jour de sa visite, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait procédé à l’inauguration de plusieurs structures éducatives et sécuritaires, avant de présider une cérémonie de raccordement de dizaines de foyers au réseau du gaz naturel dans certaines communes de la wilaya.