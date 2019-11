Marathon : Malika Benderbal et Chemsedine Benghali sacrés champions d’Algérie

Les marathoniens Malika Benderbal et à Chemsedine Benghali ont remporté le championnat national de marathon « Brahim Salamani », disputé ce samedi à Relizane.

Pour cette dernière course de la saison, il n’y avait pas grand monde sur la ligne de départ. En effet, ils étaient une centaine à disputer ce championnat d’Algérie, une édition 2019 dominée par les athlètes de la capitale.

Plus rapide que tous ces concurrents, Chemsedine Benghali a eu le dernier mot. Avec un temps de 2h27’45’’, l’athlète affilié au Rouiba OC, monte sur la plus haute marche du podium devant Smaïl Bouarous de l’O. Boudouaou (2h31’02’’) et Mokhtar Mechekar du CN Nounou (2h31’40’’).

Chez les féminines, Malika Benderbal a dominé cette compétition de la tête et des épaules. La pensionnaire du PC Alger a fait cavalier seul parcourant ainsi les 42.195 km en 2h54’04’’. Benderbal s’est imposée avec plus d’une heure d’avance sur les sociétaires du CN Nounou Imen Mimouni (3h57’28’’) et Nour El Houda Yahiaoui (3h59’08’’).

Concernant le classement par équipe, la première place est revenue au CN Nounou (8h00’16’’) talonné par Rouiba PC (8h45’23’’) et O. Boudouaou (8h48’23’’).