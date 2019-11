Championnats d’Algérie : triomphe de Youcef Rihane et de Yasmine Boudjadi

Les joueurs Youcef Rihane (GS Pétroliers) et Yasmine Boudjadi (AS Sûreté nationale) ont remporté les tableaux du simple des Championnats d'Algérie seniors (messieurs et dames), clôturés samedi au Mitidja tennis club de Boufarik (Blida).

En simple messieurs, le jeune et talentueux Rihane (18 ans) a dominé le très expérimenté Abdelhak Hameurlaine (47 ans) en deux sets (6-3, 6-0).

"La finale face à Hameurlaine a été très compliquée et il fallait être concentré dès les premiers points. Maintenant, je dois reprendre les entraînements pour préparer les prochaines échéances, notamment les Jeux méditerranéens d’Oran 2021", a indiqué à l’APS, Rihane.

Chez les dames, le titre est revenu à Yasmine Boudjadi (24 ans) après sa victoire devant Inès Bekrar (GS Pétroliers/16 ans) en deux sets (6-3, 6-3).

"Je suis très heureuse d’avoir remporté le titre de championne d’Algérie après cinq défaites de suite en finale. Le niveau technique de ce rendez-vous était très élevé car l’élite du tennis algérien et les athlètes des différentes équipes nationales étaient là. Je me suis donnée à fond depuis l’entame de la compétition que j’ai essayé de gérer match par match. Je dois travailler plus en vue des prochains tournois internationaux", a réagi Boudjadi après son sacre.

En double messieurs, Youcef Rihane et Ryad Anseur (GSP) se sont adjugés le titre après leur succès, vendredi soir, devant leurs coéquipiers Abdelhak Hameurlaine et Sid-ali Akili sur le score de 6-2, 6-3.

En dames, le sacre est revenu à Inès Bekrar et Bouchra Mebarki (GSP) après leur victoire devant les joueuses de l'ASSN, les soeurs Hanine et Yasmine Boudjadi (6-4, 6-4).

Le tournoi a été marqué par l'absence, pour des raisons "personnelles", des vainqueurs de l’édition 2018, Mohamed Nazim Makhlouf (GS Pétroliers) et Amira Benaïssa (AS Sûreté nationale).

Ce rendez-vous sera suivi dès samedi après-midi par le Championnat national "par équipes" qui s’étalera sur trois jours.

