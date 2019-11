Division Excellence – 3e journée : la JSS s'impose face à l’ESAT

La JS Saoura a pris le meilleur sur l’ES Ain Touta (21-19), ce samedi, en clôture de la 3e journée (groupe A) du championnat national de handball, Division Excellence.

A la faveur de ce succès, la seconde de la saison, la JSS comptabilise 5 points et remonte à la 2e position. Pour sa part, l’ESAT marque le pas après deux victoires consécutives et recule à la 3e place (4 pts).

Concernant les autres rencontres, elles ont eu lieu vendredi. Dans le groupe A, le MBB enchaine les victoires et prend les commandes de sa poule (6 pts). De leur côté, la JSE Skikda et le MB Tadjenanet réalisent la passe de trois également et se partagent la tête de la poule B.