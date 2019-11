Présidentielle du 12 décembre : 48 heures accordées pour l’opération des recours

Désormais le recours par les candidats à la candidature dont les dossiers ont été rejetés est possible à partir de dimanche, 24 heures après l’annonce des noms des candidats à la présidentielle de 2019, au niveau du Conseil constitutionnelle où ils doivent émettre leurs doléances et apposer les preuves de leurs causes. Ils ont jusqu'à lundi à minuit pour le faire.

Ils étaient 22 postulants sur la ligne de dépôt des dossiers de candidature, le 26 du mois passé, au siège de l’ANIE au Palais des nations à Club des pins (ouest d’Alger) avant d’en filtrer que cinq candidats dont les formulaires examinés par les 10 commissions de vérifications ont été validés et donc retenus pour entrer en lice des joutes du 12 décembre prochain.

L’annonce est faite samedi. Chakib Benzaoui de la radio chaine 3 revient sur cette deuxième chance qu’offre les recours à l’aide desquels plusieurs espèrent avoir gain de cause. Détails.