Mawlid Ennabawi : remise vendredi des Prix du concours de récitation du Coran et du Hadith

Des Prix seront décernés vendredi aux lauréats du concours de récitation du Coran et des Hadiths du prophète lors d'une cérémonie à l'occasion du Mawlid Ennabawi qui se tiendra à la mosquée Selmane El Farissi de la commune de Bab Ezzouar (Alger), a indiqué jeudi à l'APS le Directeur des affaires religieuses et des wakfs d'Alger, Zohir Boudraa.

Dans le cadre du programme culturel et religieux consacrée à cette grande occasion, la mosquée Selmane El Farissi de Bab Ezzouar abritera, vendredi entre les prières du Maghreb et Icha, une cérémonie pour la célébration de la fête du Mawlid Ennabawi (la naissance du prophète de l'Islam Mohamed (QLSSSL)), a précisé M. Boudraa qui a indiqué que les lauréats du concours de récitation du Coran et du Hadith seront distingués à cette occasion.

A ce propos, toutes les mosquées centrales et les écoles coraniques à travers les communes de la capitale ont tracé un programme culturel et religieux dont le lancement a débuté depuis Rabie El Awal 1441 de l'hégire et se poursuit jusqu'à sa fin, comportant la biographie du prophète, l'organisation des expositions et des interprétations des chants religieux (madih), des visites de solidarité et des concours de psalmodie et de récitation du coran, a-t-il ajouté.

La wilaya d'Alger compte "50 écoles coraniques, en attendant la réception prochaine de 6 nouvelles autres", a rappelé M. Boudraa qui a souligné que le nombre des mosquées est passé de 595 en 2014 à 621 en 2018.

Le nombre d'élèves dans les écoles coraniques s'élève à plus de 100.000 dont 50.000 enfants.

La journée de vendredi sera également "une occasion pour la distribution de la Zakat El Fitr sur 2.800 familles démunies de la wilaya, a-t-il ajouté, relevant qu'un un montant de 5000 DA sera versé dans leurs comptes courants, faisant état de 16.000 familles nécessiteuses recensées par les services de la direction des affaires religieuses.

La wilaya d'Alger a été renforcée récemment par plusieurs projets dans le secteur des affaires religieuses, dont 3 écoles coraniques à Draria d'une capacité d'accueil de 450 élèves, à Baba Hassen (500 élèves) et une autre relevant de la mosquée Selmane El Farissi dans la commune de Bab Ezzouar.

