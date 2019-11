BMS : Des pluies orageuses sur le nord du pays vendredi et samedi

De fréquentes averses de pluie et/ou de grêle, parfois orageuses, affecteront plusieurs wilayas du nord du pays vendredi et samedi, selon un bulletin météorologie spécial (BMS) diffusé par l'Office national de la météorologie.

Les pluies affecteront, dans un premier temps, Mostaganem, Relizane, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bouira jusqu'à 18h00 de ce vendredi, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, précise la même source.

Elles atteindront, par la suite, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, et ce, jusqu'à samedi à 12h00, où les quantités estimées oscilleront entre 30 et 50 mm.

De fortes rafales de vent sous orages sont également prévus, selon le BMS.