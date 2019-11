Acclamé par des milliers de partisans à sa sortie de prison vendredi, l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva a promis de «continuer à lutter» pour le peuple brésilien.

«Je veux continuer à lutter pour améliorer la vie du peuple brésilien», a lancé Lula, 74 ans, face à une marée rouge de militants de gauche lors d'un discours chargé d'émotion devant le siège de la police fédérale de Curitiba, où il a été incarcéré plus d'un an et demi pour corruption.

APS