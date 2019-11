L'Algérie prend part à la cérémonie "Les prix du Quebec"

L'Algérie a pris part dernièrement à la cérémonie "Les prix du Québec" récompensant des personnalités dont les œuvres, les travaux et les recherches ont marqué la littérature, les arts et les sciences.

Le Gérant intérimaire du Consulat Général d’Algérie à Montréal, M. Mehila Messaoud a pris part le 06 novembre courant à la cérémonie "Les prix du Québec" organisée par le Gouvernement du Québec récompensant des personnalités dont les œuvres, les travaux et les recherches ont marqué la littérature, les arts et les sciences.

A l'occasion de cette manifestation, l’algérien Zaghib Karim, chercheur dans le domaine de l’électrification des transports et en stockage d’énergies, s’est vu décerné "le prix Lionel-Boulet" pour la recherche et le développement en milieu industriel.

Après avoir reçu son prix des mains du ministre québécois de l’Economie et de l’Innovation, M. Zaghib a tenu à remercier l’Algérie son "pays d’origine" qui lui a assuré toute sa scolarité sans aucun frais et l’a aidé à se mettre sur les rails de la science et de la recheche.