Djelfa : quatre morts et deux blessés dans un accident de la circulation

Quatre personnes sont décédées et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu, dans l’après-midi de dimanche à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.

L’unité secondaire de Sidi Laàdjel (135 km au Nord de Djelfa) a effectué une intervention aux environs de 13H00, suite au signalement d’une collision entre deux véhicules touristiques, sur l’axe du chemin de wilaya CWN137, reliant Sidi Laàdjel et Ksar Chellala (Tiaret), est-il ajouté de même source.

Quatre personnes sont mortes sur place, deux hommes (62 et 51 ans), une vieille femme de 71 ans et un enfant de 13 ans, suite à cet accident, également à l’origine de blessures graves ayant touché un jeune homme de 26 ans et une autre personne non encore identifiée, transférés tous les deux vers des services hospitaliers, pour leur prise en charge.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances exactes de cet accident, est-il signalé, par ailleurs.