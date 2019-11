Jordanie : le prêt de terres à Israël ne sera ni prolongé ni renouvelé

La Jordanie a annoncé dimanche, par la voix du roi Abdallah II, qu'il n'y aurait ni prolongation, ni renouvellement de l'accord en vertu duquel elle prête une partie de ses terres à Israël.

« J'annonce, aujourd'hui, l'expiration des annexes au Traité de paix relatives à Baqoura et à Ghumar et le rétablissement de notre souveraineté pleine et entière sur chaque arpent de ces terres », a déclaré le souverain Jordanien.

Le ministère des Affaires étrangères a quant fait savoir dans un communiqué que la Jordanie continuerait à respecter les droits de toutes les parties concernées dans les régions de Baqoura et de Ghumar.

La Jordanie autorisera les Israéliens possèdent des terres dans ces régions à s’y rendre après avoir reçu un visa de l'ambassade de Jordanie à Tel Aviv, leur entrée dans le pays se faisant désormais par les poste-frontières officiels.

En octobre 2018, la Jordanie a officiellement informé Israël de sa décision de ne plus renouveler l'accord en vertu duquel elle prêtait une partie de ses terres à des agriculteurs israéliens.